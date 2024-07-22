Свадебное торжество в Казани закончилось массовой дракой

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Город
22 июля 2024  16:16
Автор:
Эндже Гарафиева

На улице Зорге в Казани произошла массовая драка во время свадебного застолья, пишет «Татар-информ». По предварительным данным, конфликт начался в одном из местных кафе, где проходило торжество. Свадебное веселье было прервано появлением постороннего мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

Незваный гость стал вести себя вызывающе, мешая проведению мероприятия. После многочисленных замечаний и просьб покинуть заведение, конфликт переместился на улицу.

Там нетрезвый мужчина продолжил провоцировать участников свадьбы, что привело к массовой драке. Инцидент был снят на видео и разошелся среди пользователей социальных сетей.

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