Свадебное торжество в Казани закончилось массовой дракой

На улице Зорге в Казани произошла массовая драка во время свадебного застолья, пишет «Татар-информ». По предварительным данным, конфликт начался в одном из местных кафе, где проходило торжество. Свадебное веселье было прервано появлением постороннего мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

Незваный гость стал вести себя вызывающе, мешая проведению мероприятия. После многочисленных замечаний и просьб покинуть заведение, конфликт переместился на улицу.

Там нетрезвый мужчина продолжил провоцировать участников свадьбы, что привело к массовой драке. Инцидент был снят на видео и разошелся среди пользователей социальных сетей.