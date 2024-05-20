Свалка в два футбольных поля: в Иннополисе ликвидируют мусорный завал

В министерстве экологии РТ рассказали, что в апреле в татарстанском городе Иннополис была выявлена свалка гигантских масштабов. В ближайшее время ее обязаны ликвидировать согласно предписанию инспекторов центрального управления природоохранного ведомства. Работы уже начались.

Само место несанкционированного складирования мусора занимает площадь в 1,5 тысячи га – преимущественно здесь можно встретить строительный мусор, элементы конструкций здания и железобетонные сваи.

Инспекторы предполагают, что его сюда завозили через территорию бетонного завода. Участок принадлежит лесному фонду. В адрес УК «ПЖКХ» отправлен запрос на предмет наличия договоров на вывоз ТКО у бетонного завода.