Священный месяц Рамадан в 2026 году продлится в РТ с 19 февраля по 19 марта

Мусульмане Татарстана начнут соблюдение священного месяца Рамадан 19 февраля 2026 года. Период духовного очищения и строгого поста продлится 29 дней и завершится 19 марта праздником Ураза-байрам, который в республике традиционно объявлен нерабочим днем.

В течение месяца верующие будут придерживаться строгого воздержания от пищи и воды в светлое время суток. Особое внимание будет уделено духовным практикам: чтению Корана, совершению дополнительных таравих-намазов в мечетях, благотворительности и помощи нуждающимся.

Религиозные учреждения республики уже начали подготовку к священному месяцу. В мечетях расширят расписание богослужений и создадут необходимые условия для комфортного совершения религиозных обрядов. Поскольку праздник разговения в 2026 году выпадает на пятницу, жителей Татарстана ожидает короткая рабочая неделя в марте.