Свыше 126 тысяч татарстанцев получают компенсационные выплаты

В Татарстане более 126 тысяч жителей оформляют ежемесячную компенсационную выплату, предназначенную для оказания помощи лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Программа распространяется на пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, граждан, нуждающихся в постороннем уходе по медицинским показаниям, детей-инвалидов, включая инвалидов с детства I группы.

Размер выплаты за уход за 80-летним или нетрудоспособным гражданином составляет 1,2 тысячи рублей. Оформить ее могут неработающие трудоспособные граждане независимо от факта совместного проживания и степени родства. Важно отметить, что время, посвященное уходу, засчитывается в трудовой стаж, каждый год дает ИПК 1,8.

Однако право на получение выплаты утрачивается при трудоустройстве. Но есть исключения: если гражданин зарегистрирован как самозанятый и не вступил в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с региональным отделением Социального фонда России, то он может продолжать получать компенсацию.

Родителям (опекунам) детей с инвалидностью, в том числе инвалидов с детства I группы, ежемесячно выплачивается 10 тысяч рублей. С начала этого года право на выплату сохраняется и в случае трудоустройства на условиях неполного рабочего дня, включая дистанционную работу или работу на дому.