Свыше 3 тысяч горожан примут участие в забеге «Ночная Казань»

Казань готовится принять масштабный легкоатлетический забег «Ночная Казань». В этом году зарегистрировалось более трех тысяч участников, среди которых представители России, Казахстана, Мьянмы и ЮАР.

Легкоатлетические соревнования пройдут с 18:00 27 июля до 01:30 28 июля.

«Ночная Казань» предоставит участникам возможность проверить свои силы на двух дистанциях: 5 и 10 километров. Юные спортсмены в возрасте от 3 до 10 лет смогут пробежать дистанции 300, 600 метров и 1 километр.

В рамках забега пройдет традиционный конкурс костюмов, победители которого получат призы от организаторов, включая новые беговые кроссовки.