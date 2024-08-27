Свыше 850 казанцев привились у метро от пневмококковой инфекции

С сегодняшнего дня у станций метро в Казани доступна вакцинация против пневмококковой инфекции для жителей старше 60 лет. Накануне мобильные пункты вакцинации были оснащены необходимым количеством вакцины. Вакцинация от гриппа у метро доступна всем жителям республики старше 18 лет.

По информации горздрава, в первый день работы прививочных пунктов у метро их посетили 858 человек. Наибольшим спросом пользовались пункты вакцинации у станций «Дубравная», «Проспект Победы», «Козья Слобода» и «Яшьлек».

Прививочные пункты работают ежедневно с 8 до 19 часов.

Фото: © горздрав Казани

Ранее мы писали, что у станций метро работали шесть пунктов вакцинации от гриппа.