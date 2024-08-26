Свыше 9 тысяч пассажиров в казанском транспорте не оплатили проезд

Фото: © пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

«Метроэлектротранс» сообщает о результатах работы контрольно-ревизионного отдела за прошедшую неделю. За это время контролеры проверили более 1400 единиц подвижного состава, что составило около 63 тысяч пассажиров.

В результате проверки выявлено более 9 тысяч пассажиров, которые не оплатили проезд, но сделали это после замечания контролера. Также зафиксировано почти 500 случаев безбилетного проезда, что составляет менее 1% от общего количества проверенных пассажиров.

Отмечается, что пассажир обязан оплатить проезд при входе в электротранспорт, приложив проездной и дождавшись подтверждения оплаты. В случае отказа от оплаты, контролер имеет право высадить пассажира на ближайшей остановке или вызвать сотрудников правоохранительных органов.

МУП «Метроэлектротранс» напоминает, что все средства от оплаты проезда направляются на развитие транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава и совершенствование пассажирских сервисов.

Пассажиров просят своевременно оплачивать проезд в течение одной остановки в соответствии с действующим тарифом.