 Сын мэра Казани зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов
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Сын мэра Казани зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов

Метшин пообещал сдержать слово и переехать к ЗТО.

Город
24 декабря 2021  14:27
Автор:
Роза Габитова

Сын мэра Казани Тагир Метшин зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов (ЗТО)  в регистрационной палате. Об этом Ильсур Метшин сообщил на итоговой пресс-конференции.

Также мэр рассказал о долгом получении площади на тендере, однако пообещал, что сдержит слово и переедет к ЗТО.

«Проект разрабатываем, земли мы купили. Пусть это будет у всех большая проблема — когда же мы все-таки туда переедем, но мы слово держим» — отметил он.

Напомним, что ЗТО строится недалеко от поселка Осиново в Зеленодольском районе.

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Сын мэра Казани зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов