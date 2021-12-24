Сын мэра Казани зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов

Сын мэра Казани Тагир Метшин зарегистрировал участок земли у завода по термической обработке отходов (ЗТО) в регистрационной палате. Об этом Ильсур Метшин сообщил на итоговой пресс-конференции.

Также мэр рассказал о долгом получении площади на тендере, однако пообещал, что сдержит слово и переедет к ЗТО.

«Проект разрабатываем, земли мы купили. Пусть это будет у всех большая проблема — когда же мы все-таки туда переедем, но мы слово держим» — отметил он.

Напомним, что ЗТО строится недалеко от поселка Осиново в Зеленодольском районе.