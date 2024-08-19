Талия Миннулина рассказала о крупнейшем в Татарстане проекте ГЧП — трассе «Шали-Бавлы»

Республика Татарстан активно использует механизмы государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов, сообщили в Агентстве инвестиционного развития РТ.

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В качестве примера успешного ГЧП в агентстве назвали строительство платной автомобильной дороги «Шали (трасса М-7) – Бавлы (трасса М-5)». Этот проект, реализуемый по концессионному соглашению, был признан лучшим в сфере магистрального транспорта по России в рамках Национальной премии ROSINFRA.

«Автодорога Алексеевск – Альметьевск в составе трассы Шали – Бавлы соединит трассы М-7 и М-12 с трассой М-5, что даст возможность дальнейшего выхода на Казахстан и Китай», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Также Татарстан в 2023 году стал лучшим регионом России по уровню развития государственно-частного партнерства в здравоохранении.

VII Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству, стартовавший сегодня в казанском IT Park, призван способствовать дальнейшему развитию этого механизма.