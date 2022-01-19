Талия Минуллина: В международном контексте наша страна выглядит инвестиционно незаурядной

В Казани прошла итоговая коллегия Агентства инвестиционного развития Татарстана. Глава агентства Талия Минуллина подвела итоги очередного пандемийного года в республике.

Она отметила, что 2021 год продолжил тенденцию мирового финансового кризиса. Любые попытки трактовать его как пост-коронавирусную экономику выглядят нелепо, в особенности на фоне новой волны в виде омикрона. Именно расходы на маркетинг и персонал, естественно, инвестиционные расходы подвергаются сокращению в кризисные периоды предпринимателями в первую очередь.

Каким получился год в плане инвестиций для Татарстана и что еще появится в республики – читайте в нашем материале.

«Мы не входим в десятку стран, которые привлекают больше всего инвестиций»

Во время своего выступления Талия Минуллина отметила, что в международном контексте наша страна, к сожалению, выглядит инвестиционно незаурядной.

«Мы не входим в десятку стран, которые привлекают больше всего инвестиций, ровно, как и не являемся крупными инвесторами сами. Больше всего в мире инвестиций привлекает США, Китай. Обратите внимание, что больше всего инвестиций в другие страны приходит из Китая, Люксембурга и Японии. При этом Люксембург скорее используется как финансовый перевалочный хаб, а в Китае и Японии у Татарстана есть свои представительства», – сказала глава АИР РТ.

Больше всего инвестиций пришло в проекты альтернативных источников энергии, ИТ, электроники, медицины.

«В России мы занимаем 6-е место по объему привлеченных инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы сохранили 2-е место после Москвы в федеральном рейтинге инвестиционного климата. Вместе с тем, отмечаю ухудшение позиций республики по ряду показателей. Например, по показателю А2 (эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство) у нас увеличение с 62 дней до 79 при среднем значении регионов-лидеров – 43 дня», — сказала Минуллина.

По ее словам, ухудшились показатели по эффективности процедур по подключению к электроэнергии и некоторые другие позиции.

«Но не все так плохо»

Руководитель АИР РТ отметила, что, несмотря на то, что часть показателей ухудшилась, не все так плохо.

«Но не все так плохо, работа с инвестором ведется активно, по инвестициям в общем мы подросли на 12%, по частным инвестициям, а это показатель агентства, на 13 процентов, по частным инвестициям из субъектов России на 15 процентов», – добавила Минуллина.

По-прежнему нашим самым инвестиционно привлекательным сектором остаются обрабатывающие производства. В 2021 году главными зарубежными инвесторами для республики стали Германия, Эмираты, Чехия, США и Словакия.

«По объему частного капитала, привлеченного в экономику, лидирует Нижнекамский район, Верхнеуслонский и Камское Устье. Это данные без учета МСП. Из крупных проектов 2021 года в Казани можно отметить строительство гипермаркета «Оби». На 2022 запланировано начало реконструкции торгового центра МЕГА и ряд проектов Казанского вертолетного завода – трансформация производственного цеха, строительство корпуса сборочного производства», — сообщила она.

Представительство Татарстана имеет также индикативное управление, ряду из ведомств поставлен показатель по привлечению инвестиций, при этом Миннуллина поблагодарила за работу по организации бизнес-миссии и привлеченному капиталу представительства Татарстана в Эмиратах, Чехии, Германии, Питере, Свердловской области и Башкортостане.

«Зона роста здесь, безусловно, Китай и Япония, особенно с учетом ранее демонстрированных слайдов – именно эти страны самые крупные инвесторы в мире», — добавила Талия Минуллина.

Миллиардные вложения и новые производства: АИР продолжит модернизировать Иннополис

Рассказала Минуллина и о том, что обе особые зоны Татарстана отмечены международными наградами в 2021 году. Одобрена стратегия «Алабуги» на 5 лет, реализация которой позволит увеличить показатели в 3 раза, количество резидентов довести до 195, а частные инвестиции до 435 млрд рублей.

«Иннополис развивается буквально быстрее, чем его инфраструктура, один технопарк заполнен на 93 процента, другой на 86. В 22-м году будет открыт дата-центр Росэнергоатом – 8,2 млрд рублей [инвестиций], появится новая гостиница – 523 млн рублей, будет запущено строительство центра робототехники «Озон «– 516 млн рублей», — заявила спикер.

«Отмечу проект с инвестициями госкорпорации «Росатом» на 8,5 млрд руб., поскольку он даст возможность для реализации множества новых проектов, будучи сырьевым для углеволокна. Компания «Хухтамаки» – наш давний инвестор, запустила проект на 1,4 млрд рублей – производство экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц – ввод в эксплуатацию 2022 год, а в Иннополис привлечен первый резидент на Лаишевскую площадку», — отметила Минуллина.