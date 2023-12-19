«Татар жыры»: подведены музыкальные итоги уходящего года

По доброй традиции фестиваль собрал звезд татарской эстрады нескольких поколений, поющих в разных стилях и жанрах, которым на торжественной церемонии вручили статуэтки «Алтын Барс». Рассчитанный на три тысячи человек концертный зал им. И.Шакирова в «Казань Экспо», где состоялось мероприятие, был переполнен. Среди зрителей находился и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Четырехчасовая программа прошла на одном дыхании. Любимые мелодии, любимые исполнители, красивое, современное шоу - все это создавало настоящее предновогоднее настроение. Зрители с радостью встречали Анвара Нургалиева, Филюса Кагирова, Ришата Тухватуллина, Иркэ, Айдара Галимова, Эльмиру Калимуллину, Гульназ Асаеву, Данира Сабирова, Зульфата Хакима, Салавата Фатхетдинова и других исполнителей, чьи песни в народе знают, любят и поют. Ведущими концерта стали Айрат Ильясов, Гульназ Сафарова, Рамиль Шарафиев.

Перед началом шоу мы пообщались с председателем совета директоров группы компаний «Барс Медиа» Камилем Гараевым.

- «Барс Медиа» уже почти четверть века организует и проводит фестиваль «Татар жыры», - рассказал он. - Наши концерты ждут! У нас есть зрители и слушатели по всей стране и даже за границей. Знаю, некоторые приезжают в Казань специально на гала-концерт «Татар жыры» из других регионов, встречаются с друзьями, устраивают себе предновогодний праздник общения. Мы создали и проводим «Татар жыры» для популяризации и пропаганды татарской современной музыки - это наша миссия. К каждому концерту готовимся очень тщательно и до конца не раскрываем всех секретов и сюрпризов, которые ожидают зрителей. Сюрпризы будут, будут и новые имена… Для начинающих певцов выступать на одной сцене с легендами татарской эстрады - большая школа и ответственность, а еще это преемственность поколений.

Впечатлениями от фестиваля и планами на Новый год мы попросили поделиться народного артиста Республики Татарстан, заслуженного артиста Республики Башкортостан Филюса Кагирова:

- «Татар жыры» для каждого исполнителя - значимое событие. Мне радостно, что в завершение концерта мы с замечательным автором и исполнителем из Башкортостана Маратом Галимовым представим зрителям его песню о татарском языке «Татар телем». Для меня «Татар жыры» - это своеобразное подведение итогов личного года. 2023 год начался с того, что мне присвоили звание «Народный артист Республики Татарстан». Было много концертов, выступлений. Для меня год оказался насыщенным, благоприятным, и я его провожаю, благодаря за все. Уже постепенно начали готовиться к встрече 2024 года. У нас в семье особой традиции встречать Новый год нет - всегда выходит по-разному. Бывало, и работали в новогоднюю ночь. В этом году собираемся отмечать Новый год дома, в кругу семьи, без шумной компании - все-таки это семейный праздник.

В фойе готовится пройти в зал женщина с роскошным букетом белых хризантем.

- Кому будете дарить цветы? - спрашиваю.

- Цветы для сына. Он впервые участвует в «Татар жыры», и я пришла его поддержать. Он не знает, что я здесь, но, скорее всего, догадывается…

Оказалось, Рамзия Валиуллина - мама Альберта Валиуллина, который удостоился первой в своей творческой карьере статуэтки «Алтын Барс».

Гала-концерт «Татар жыры» открылся песней в исполнении народного артиста Республики Башкортостан, народного артиста Республики Татарстан Анвара Нургалиева:

- Мне в этом году посчастливилось открывать фестиваль. Если честно, очень волнуюсь… Зрители приехали на концерт и ждут от нас полной отдачи, - поделился он. - Репертуар на гала-концерт подбирается очень тщательно, организаторы предлагают артистам исполнить самые популярные, самые известные в народе песни. Это очень красивое завершение года. Новый год будет для меня знаменательным. В январе мне исполнится 50. Это дата! И пусть мы уже взрослые, все так же живем с верой в чудо и ждем от 2024 года чуда, радостных, добрых перемен.

Хочется, чтобы быстрее наступил мир, чтобы наши ребята вернулись домой живые и здоровые с победой. Это самое важное.

Кстати

Все, кто не смог попасть на гала-концерт фестиваля татарской музыки «Татар жыры», могли побывать там в режиме онлайн - на официальном сайте фестиваля была организована его прямая трансляция. Этой возможностью воспользовались не только татарстанцы, но и жители многих регионов России и зарубежных стран.