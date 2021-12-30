Татарская молодежь обвинила в шовинизме режиссера Михаила Панджавидзе. Активисты считают, что Михаил Панджавидзе допустил шовинистические высказывания в отношении татар. Текст обращения к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову опубликован в сообществе TATFORUM во «Вконтакте».

Активисты считают, что Панджавидзе допустил шовинистические высказывания в отношении татар. Причиной инцидента стала переписка режиссера в Facebook. В письме отмечено, что Панджавидзе назвал татар, разговаривающих на родном языке, нетолерантными. А также добавил, что этот выбор языка люди сделали из-за «местных националистических кадров».

«Особенное возмущение у нас вызывает тот факт, что в 2008 году Панджавидзе был удостоен Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая — премии, названной в честь символа татарского языка, человека, который всю свою жизнь воспевал татарский язык, и как общественный деятель боролся с подобными проявлениями шовинизма и нетерпимости» , - отмечено в обращении.

В комментариях под постом люди поддерживают идею лишить режиссера Тукаевской премии.

«А когда у нас жители других национальностей разговаривают на своем родном языке, их тоже считать нетолерантными? Такие людям высокие государственные награды не должны получать. А по сути сейчас лишить этой награды», — пишут в комментариях.