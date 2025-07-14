Татарстан бьет рекорды по туристам: за 5 месяцев приехало на 34% больше гостей

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Республика
14 июля 2025  10:32
Автор:
Елизавета Черкина

По данным Росстата, с января по май 2025 года в Татарстане побывало 1,7 миллиона туристов – это на треть больше, чем за тот же период в 2024-м. В отелях и гостиницах остановились 1 миллион человек (+18,6%).  

Куда едут туристы?  

- Казанский Кремль – 2,1 млн посещений  
- Свияжск – 733 тыс. 
- Болгар – 288 тыс.  
- Елабуга – 315 тыс.  
- Тетюши – 102 тыс.  
- Чистополь – 43 тыс.  

Всего за полгода главные достопримечательности республики посетили 3,5 млн человек.  

Татарстан входит в топ-7 самых популярных регионов России для путешествий и лидирует в Поволжье. Это результат работы властей и местного бизнеса в сфере туризма.  

 

 

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