Татарстан бьет рекорды по туристам: за 5 месяцев приехало на 34% больше гостей

По данным Росстата, с января по май 2025 года в Татарстане побывало 1,7 миллиона туристов – это на треть больше, чем за тот же период в 2024-м. В отелях и гостиницах остановились 1 миллион человек (+18,6%).

Куда едут туристы?

- Казанский Кремль – 2,1 млн посещений

- Свияжск – 733 тыс.

- Болгар – 288 тыс.

- Елабуга – 315 тыс.

- Тетюши – 102 тыс.

- Чистополь – 43 тыс.

Всего за полгода главные достопримечательности республики посетили 3,5 млн человек.

Татарстан входит в топ-7 самых популярных регионов России для путешествий и лидирует в Поволжье. Это результат работы властей и местного бизнеса в сфере туризма.