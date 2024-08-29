Татарстан будет привлекать туристов из Китая

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Город
29 августа 2024  13:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Госкомитет РТ по туризму и китайская авиакомпания China EasternAirlines договорились о совместной работе по привлечению туристов из Китая в Татарстан, сообщили в комитете.

В ближайшее время состоится презентация туристического потенциала республики для китайских туроператоров и турагентов. А на первом рейсе в Казань приедут китайские журналисты и представители турбизнеса, чтобы своими глазами увидеть инфраструктуру и достопримечательности республики.

В комитете подчеркнули, что Китай – это один из самых перспективных туристических рынков для Татарстана.

Казань стала третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, куда можно добраться прямым рейсом из Шанхая. Изначально рейсы планировались только до конца октября, но авиакомпания решила продлить их до конца марта 2025 года.

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