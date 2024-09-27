Татарстан делает ставку на комплексное развитие территорий

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Республика
27 сентября 2024  16:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании к Госсовету республики призвал синхронизировать строительство жилья и развитие инфраструктуры. Он подчеркнул, что республиканские и федеральные программы должны реализовываться в комплексе.

Особое внимание, по мнению главы региона, следует уделить развитию социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. Важно, чтобы эти направления развивались одновременно с жилищным строительством, обеспечивая комфортную среду для жизни.

В качестве примера комплексного подхода к развитию территорий Минниханов привел проекты «Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск», реализация которых потребует привлечения федеральной поддержки.

Также Раис Татарстана поручил правительству республики проработать с федеральным центром вопрос снижения рисков для застройщиков, использующих эскроу-счета.

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