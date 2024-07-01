Татарстан готовится к аномальной жаре: воздух прогреется до +36

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Республика
1 июля 2024  17:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане ожидается резкое повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу гидрометцентра РТ, среднесуточные температуры на этой неделе будут выше нормы на 5-7 градусов.

Уже со вторника, 2 июля, начнется волна жары, которая продлится до конца недели. В это время температура воздуха достигнет +28-34 градусов, а к 4 июля повысится до +31-36 градусов.

Синоптики предупреждают, что эта жара будет аномальной для этого времени года. По предварительному прогнозу, она сохранится до конца недели. В пятницу и выходные дни местами возможны грозовые дожди.

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