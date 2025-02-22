Татарстан готовится масштабно отметить День защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести праздничные мероприятия на самом высоком уровне во всех районах и городах республики. Особое внимание будет уделено поддержке ветеранов и участникам СВО, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На еженедельном совещании в Доме Правительства РТ, которое прошло в формате видеоконференции со всеми муниципалитетами, Минниханов подчеркнул, что День защитника Отечества – это символ мужества, стойкости и патриотизма, объединяющий всех, кто готов защищать Родину.

Сегодня в МВЦ "Казань Экспо" состоится заседание оргкомитетов по подготовке к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там же пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднику.

Минниханов также подчеркнул необходимость обеспечения безопасности на всех праздничных мероприятиях и призвал глав муниципалитетов принять личное участие в организации торжеств.