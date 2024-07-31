Татарстан инвестировал 146 млрд рублей в агропромышленный комплекс за 5 лет

Как сообщил Ленар Гарипов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, входе пресс-конференции «Поддержка села» в агропромышленный комплекс республики было вложено 146 млрд рублей за последние 5 лет. Из них 122 млрд рублей в сельское хозяйство.

РТ входит топ-5 лидеров производственников-аграрников России. На данный момент в Татарстане насчитывается 4,5 миллиона гектаров сельхозугодий, это 2% от общего числа в России. При этом республика производит 3,5% всей сельхозпродукции России, входя в топы производителей таких продуктов, как: зерно, картофель, мясо, яйца и сахарная свекла.

Активно развиваются в регионе новые сельхозпредприятия. За последние три года было сдано в эксплуатацию 63 новых молочных комплекса, что позволило увеличить общее производство молока в республике до 2 млн тонн.

На поддержку аграриев ежегодно выделяет порядка 15 млрд рублей из госбюджета.

Ранее мы писали, что самозанятые в РТ за 5 лет принесли в казну 6,8 млрд рублей налогов.