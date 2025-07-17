Татарстан инвестирует 153 млн рублей в современное оснащение школьных кабинетов

В рамках реализации образовательных программ в 2025 году школы Татарстана получат новое оборудование для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология». На эти цели из республиканского бюджета выделено 153,3 млн рублей, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

Основная часть финансирования (139,6 млн рублей) будет направлена непосредственно в общеобразовательные учреждения для закупки современных учебных пособий, тренажеров и специализированного оборудования. Дополнительные 13,7 млн рублей предусмотрены для ресурсно-методического центра, который координирует работу по этим предметам на республиканском уровне.

«Оснащение кабинетов соответствует современным требованиям образовательного процесса, – отметили в ведомстве. – Это позволит школьникам получать практические навыки по основам безопасности и технологиям на качественно новом уровне».

Особое внимание уделено предмету «Основы безопасности и защиты Родины», где планируется установить интерактивные тренажеры и специализированные стенды. Для уроков технологии закупят современное оборудование для освоения рабочих профессий и инженерных навыков.

Реализация программы начнется уже в текущем году и охватит все муниципальные образования республики. По словам экспертов, эти инвестиции помогут сформировать у учащихся практические компетенции, востребованные в современном мире.