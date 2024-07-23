Татарстан инвестирует 1,8 млрд рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры

В этом году Татарстан запускает программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ, на реализацию проектов будет выделено 1, 8 млрд рублей.

Программа по обеспечению населения питьевой водой станет ключевой в сфере водоснабжения. Планируется провести работы на 101 объекте на сумму 1, 2 млрд рублей.

В сфере водоотведения основное внимание будет уделено модернизации очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации. На эти цели будет выделено 388 млн рублей, а работы будут проведены на 11 объектах.

В сфере теплоснабжения планируется реализация программы по ремонту сетей газопотребления и замене котлов в котельных. В текущем году будет установлено 77 новых котлов на 40 объектах. Бюджет программы составляет 65 млн рублей.

Также будет проведена реконструкция сетей газораспределения на 43 объектах, на что будет выделено 148 млн рублей, сообщил министр.