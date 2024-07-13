Татарстан инвестирует в модернизацию первичного звена здравоохранения

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Республика
13 июля 2024  12:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В следующем году Татарстан продолжит модернизацию первичного звена здравоохранения за счет закупки более 8 тысяч единиц современного медицинского оборудования. Финансирование осуществляется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Закупки охватывают широкий спектр медицинского оборудования, включая рентген-аппараты, УЗИ-сканеры, анализаторы, спирометры и электрокардиографы. Особое внимание уделяется оснащению больниц в различных районах республики, включая Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.

Новое оборудование будет интегрировано в единую информационную систему с возможностью удаленной передачи данных, что позволит улучшить качество медицинской помощи и обеспечить более эффективное взаимодействие между медицинскими учреждениями.

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