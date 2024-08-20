Татарстан лидирует по числу бюджетных мест в вузах России

Вузы Татарстана получили наибольшее количество бюджетных мест на 2024-2025 учебный год – 23 083 из 621 321 по всей России, включая новые регионы.

В тройку лидеров по этому показателю также вошли Свердловская и Ростовская области. Вузам новых территорий выделено 29 304 бюджетных места.

В этом году в вузы подано рекордное количество заявлений – более 2,8 млн от 1 млн абитуриентов. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью пользуются медицинские и педагогические специальности, а также инженерное дело.