Татарстан лидирует по притоку мигрантов в России

Республика Татарстан вошла в число регионов-лидеров по миграционному приросту, компенсирующему нехватку рабочей силы. Об этом сообщил эксперт Сбербанка Михаил Матовников.

Четыре города республики показали положительную динамику:

• Елабуга — +3,3%

• Зеленодольск — +1,2%

• Набережные Челны — +0,9%

• Казань — +0,7%

Особенно значим приток молодежи — за три года число жителей 1996-2002 годов рождения увеличилось на 5,3%. Татарстан остается единственным регионом ПФО с таким показателем.

Эксперты связывают эту тенденцию с развитой экономикой и комфортными условиями для жизни в республике.