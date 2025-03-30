Татарстан лидирует по притоку мигрантов в России

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Республика
30 марта 2025  17:36

Республика Татарстан вошла в число регионов-лидеров по миграционному приросту, компенсирующему нехватку рабочей силы. Об этом сообщил эксперт Сбербанка Михаил Матовников.  

Четыре города республики показали положительную динамику:  
• Елабуга — +3,3%  
• Зеленодольск — +1,2%  
• Набережные Челны — +0,9%  
• Казань — +0,7%  

Особенно значим приток молодежи — за три года число жителей 1996-2002 годов рождения увеличилось на 5,3%. Татарстан остается единственным регионом ПФО с таким показателем.  

Эксперты связывают эту тенденцию с развитой экономикой и комфортными условиями для жизни в республике.

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