Татарстан может стать пилотным регионом России по опыту Беларуси в лесном хозяйстве

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Республика
20 сентября 2024  15:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстан стремится перенять передовой опыт Беларуси в сфере лесного хозяйства. Об этом заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на встрече с белорусской делегацией в Казани. Республика намерена инициировать проект, в рамках которого в течение 5-10 лет будет апробирована белорусская модель управления лесами.

По словам Кузюрова, несмотря на то, что Татарстан является малолесным регионом, республике необходимо повышать эффективность управления лесными ресурсами. Опыт Беларуси, где лесное хозяйство находится под полным контролем государства, может стать в этом плане ориентиром.

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик отметил высокий потенциал сотрудничества и подчеркнул важность внедрения новых технологий в условиях меняющегося климата. Он привел в пример автоматизированную систему видеонаблюдения за лесными массивами, передовые методы ухода за лесными культурами и другие инновации.

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Татарстан может стать пилотным регионом России по опыту Беларуси в лесном хозяйстве