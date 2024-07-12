Татарстан на 12 млрд рублей увеличил финансирование дорожных работ

news_top_970_100
Республика
12 июля 2024  09:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Правительство Татарстана приняло решение увеличить финансирование дорожных работ в текущем году на 12 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.

В результате изменения общее финансирование работ по ремонту дорог общего пользования составит более 66 миллиардов рублей.

При этом финансирование собственно программы дорожных работ увеличилось до 33,6 миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на финансирование работ, заключенных в 2023 году, на сумму более 497 миллионов рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани строят новый корпус Татарской гимназии №2 имени Марджани
Альметьевский «Каракуз» охватит все креативные индустрии за девять дней
Сармановский кооператив оштрафован за загрязнение реки Татарский Илек
В Казани проходит выставка «Стройка»
Минниханов и Цивилев оценили новый кампус Высшей школы нефти в Альметьевске
Татарстан вошел в топ-5 регионов России по результатам ЕГЭ
Отдых на воде: принципы безопасного купания для детей и взрослых
Татарстанские депутаты ограничили продажу алкоголя в ночное время