Татарстан на 12 млрд рублей увеличил финансирование дорожных работ

Правительство Татарстана приняло решение увеличить финансирование дорожных работ в текущем году на 12 миллиардов рублей. Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.

В результате изменения общее финансирование работ по ремонту дорог общего пользования составит более 66 миллиардов рублей.

При этом финансирование собственно программы дорожных работ увеличилось до 33,6 миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на финансирование работ, заключенных в 2023 году, на сумму более 497 миллионов рублей.