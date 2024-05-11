Татарстан на 96% выполнил годовой план по индивидуальному строительству

В Республике Татарстан за пять месяцев удалось выполнить годовой план по строительству индивидуального жилищного строительства – осталось достроить ещё 4%.

В целом, общий план строительства выполнен на 60%. Построены 1,9 млн квадратных метров. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин. Всего в этом году Татарстан хочет ввести 3,1 млн квадратных метров жилья.

Министр также подчеркнул, что идёт работа по строительству соципотечных домов. Этот план выполнен чуть больше, чем на половину. В программу вошли 28 татарстанских семей. Также выделяется жильё детям-сиротам.