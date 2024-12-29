Татарстан на вершине: успехи в исламском банкинге

По итогам первых девяти месяцев 2024 года Республика Татарстан заняла лидирующие позиции по объему сделок в сфере исламского банкинга. Это утверждение содержится в обзоре рынка партнерского финансирования, подготовленном Банком России на основе анкетирования.

Согласно отчету, Татарстан отвечает за основную долю операций в рамках партнерского финансирования: 84% сделок по размещению средств и 66% — по привлечению средств были осуществлены в этом регионе.

В области размещения средств Татарстан значительно опережает остальные регионы, участвующие в эксперименте. Так, Москве и Московской области удалось осуществить лишь 5% таких операций, Чечне — 4%, а Башкортостану и Нижегородской области — по 2%. Остальные регионы составляют 3%.

Что касается сделок по привлечению средств, то Чечня тоже активно участвует, формируя 10% от общего числа операций. Москве и Московской области принадлежит 9%, а Башкортостану и Дагестану — по 2%. Еще 4% сделок совершаются в других регионах, а 7% — онлайн.

На конец сентября 2024 года в реестре участников эксперимента Центробанка числились 24 компании, среди которых 12 татарстанских. К 27 декабря их количество возросло до 29, включая 14 финансовых организаций из Татарстана.

Напоминаем, что с 1 сентября 2023 года в четырех российских регионах — Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане — начался эксперимент по исламскому банкингу.