Татарстан нарастит производство молока до 2,6 млн тонн к 2030 году

Татарстан намерен увеличить объемы производства молока до 2,3 млн тонн в текущем году, а к 2030 году – до 2,6 млн тонн. Об этом заявил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Таким образом, к 2030 году производство вырастет на 320 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом, пишет «Татар-информ».

По словам Зяббарова, за последние пять лет производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах увеличилось на 30%. В 2024 году республика произвела 2,28 млн тонн молока, что на 3,9% больше, чем в 2023 году.

Татарстан лидирует в России по производству молока, обеспечивая 6,7% от общего объема. Республика не только полностью обеспечивает себя молочной продукцией, но и производит на 61% больше нормы потребления на душу населения.

В соответствии с указом Президента РФ, к 2030 году Татарстан должен увеличить производство молока на 14% по сравнению с 2024 годом. Для достижения этой цели планируется модернизация ферм, строительство новых объектов и кормовых центров, а также внедрение современных технологий.