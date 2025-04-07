Татарстан обратится в Минспорт из-за сбоев в системе ГТО

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Спорт
7 апреля 2025  18:02

Замминистра спорта Татарстана Ильдар Садриев сообщил о серьезных проблемах в работе электронной системы ГТО после её перехода на новую платформу.

Основные проблемы:

  • Технические сбои: система не загружает протоколы результатов.

  • Потеря данных: участники, в том числе сам Садриев, не могут найти свои результаты, хотя вводили уникальные коды.

  • Риск для абитуриентов: выпускники могут не получить дополнительные баллы за ГТО при поступлении в вузы.

Что делать?

  • Власти Татарстана готовят официальный запрос в Минспорт РФ с требованием разъяснить ситуацию и восстановить данные.

  • Участникам ГТО пока советуют сохранять бумажные копии протоколов на случай проверки.

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Татарстан обратится в Минспорт из-за сбоев в системе ГТО
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