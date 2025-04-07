Татарстан обратится в Минспорт из-за сбоев в системе ГТО

Замминистра спорта Татарстана Ильдар Садриев сообщил о серьезных проблемах в работе электронной системы ГТО после её перехода на новую платформу.
Основные проблемы:
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Технические сбои: система не загружает протоколы результатов.
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Потеря данных: участники, в том числе сам Садриев, не могут найти свои результаты, хотя вводили уникальные коды.
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Риск для абитуриентов: выпускники могут не получить дополнительные баллы за ГТО при поступлении в вузы.
Что делать?
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Власти Татарстана готовят официальный запрос в Минспорт РФ с требованием разъяснить ситуацию и восстановить данные.
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Участникам ГТО пока советуют сохранять бумажные копии протоколов на случай проверки.