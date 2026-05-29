Татарстан оцифровал почти 3 миллиона архивных документов и стал лидером в ПФО

Архивная служба Татарстана совершила технологический рывок: из тихих хранилищ — в цифровое пространство. В 2025 году в рамках госпрограммы «Развитие архивного дела в РТ» оцифровано 15 813 дел, то есть 2 925 500 образов. По этому показателю республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе.

Но просто сканировать тонны бумаг — это только полдела. Главное — превратить эти документы в живые, доступные истории. Сегодня архивы меняют подход: от обработки социально-правовых запросов переходят к мгновенному доступу к уникальным свидетельствам прошлого — прямо через смартфон.

Увидеть историю семьи, не выходя из дома

Как отметили на расширенном заседании, любой житель республики может буквально прикоснуться к истории своей семьи, не вставая с дивана. Особый упор сделан на патриотическое воспитание: когда школьник находит в сети фото прадеда-фронтовика или читает его письмо, история перестаёт быть абстрактной, у неё появляется лицо.

В 2025 году архивы подготовили 699 выставок, из них почти 300 — интернет-выставки, работающие круглосуточно. Председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова подчеркнула:

— Традиционные методы уже не покрывают потребности. Мы должны быть интерактивными, опровергать мифы фактами и давать аналитику.

Зачем архивам IT-специалисты и клиповый контент

Ключевая задача сегодня — привлечь молодёжь. Для этого нужны клиповый контент и современные форматы подачи. Ещё одна острая проблема — кадровый голод: архивам срочно требуются IT-специалисты.

При этом информационные ресурсы архива уже набрали 4 382 подписчика, а число просмотров неуклонно растёт.

— Документы не должны лежать мёртвым грузом на полках. Наша цель — сделать так, чтобы каждый документ нашёл своего читателя, а история стала частью цифровой реальности, доступной каждому, — резюмировала Гульнара Габдрахманова.