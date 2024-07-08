Татарстан оказался на пятом месте в ПФО по цене продовольственной корзины

В мае Татарстан занял пятое место в Приволжском федеральном округе по стоимости продовольственной корзины, оказавшись в середине топа-10 среди регионов.

Цена фиксированного набора товаров и услуг в республике составила 19 270,33 рубля, что свидетельствует о некоторой доступности продуктов для населения.

При этом стоимость продовольственной корзины в Татарстане превышает показатель в Мордовии (18 849,77 рублей), но остается ниже, чем в Пермском крае (20 255,04 рублей).

Средняя стоимость фиксированного набора в ПФО составила 19 894,97 рубля, а по России — 22 145,59 рубля.

За последние месяцы цена продовольственной корзины в Татарстане постепенно росла: с декабря 2023 года она увеличилась на 3,2%, а с апреля 2024 года – на 0,9%.

Показатель стоимости продовольственной корзины используется для сопоставления покупательской способности населения в регионах и характеризует уровень материального благосостояния россиян.