Татарстан оказался на пятом месте в ПФО по цене продовольственной корзины

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Россия/Мир
8 июля 2024  10:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В мае Татарстан занял пятое место в Приволжском федеральном округе по стоимости продовольственной корзины, оказавшись в середине топа-10 среди регионов. 

Цена фиксированного набора товаров и услуг в республике составила 19 270,33 рубля, что  свидетельствует  о  некоторой доступности  продуктов для населения. 

При этом  стоимость  продовольственной  корзины в Татарстане  превышает показатель в  Мордовии (18 849,77  рублей), но остается ниже,  чем в Пермском крае (20 255,04 рублей).  

Средняя стоимость фиксированного набора в ПФО составила 19 894,97 рубля, а по России — 22 145,59 рубля. 

За последние месяцы цена  продовольственной  корзины в Татарстане  постепенно росла: с  декабря 2023 года она  увеличилась на 3,2%, а с  апреля 2024 года – на 0,9%. 

Показатель стоимости  продовольственной  корзины используется для  сопоставления  покупательской  способности населения в  регионах и характеризует  уровень материального  благосостояния россиян.

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Татарстан оказался на пятом месте в ПФО по цене продовольственной корзины
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