Татарстан отправил 60 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о доставке 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. В состав груза вошли одежда, стройматериалы, бытовая химия, медикаменты и продукты питания.

«Спасибо всем, кто отозвался и помог нашим соотечественникам, оказавшимся в столь непростой ситуации», — написал Минниханов в своем Telegram-канале, выразив благодарность всем, кто принял участие в акции.

Сбор гуманитарной помощи проходил по распоряжению Раиса Татарстана в течение шести дней. За это время силами жителей республики были укомплектованы четыре фуры с товарами первой необходимости. Об этом сообщил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.