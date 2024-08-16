Татарстан отправил 60 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

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Республика
16 августа 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о доставке 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. В состав груза вошли одежда, стройматериалы, бытовая химия, медикаменты и продукты питания.

«Спасибо всем, кто отозвался и помог нашим соотечественникам, оказавшимся в столь непростой ситуации», — написал Минниханов в своем Telegram-канале, выразив благодарность всем, кто принял участие в акции.

Сбор гуманитарной помощи проходил по распоряжению Раиса Татарстана в течение шести дней. За это время силами жителей республики были укомплектованы четыре фуры с товарами первой необходимости. Об этом сообщил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

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