Татарстан отправил больше 6 тысяч приглашений на «KazanForum»

news_top_970_100
Россия/Мир
16 апреля 2024  12:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Об этом рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Москве. По его словам, ожидается участие свыше 16 тысяч человек. За 15 лет площадка зарекомендовала себя крайне успешной для взаимодействия с исламскими государствами.

Пока подтверждено участие 54 стран. Форум пройдет 14-19 мая. Мероприятие, заявил Минниханов, вызывает большой интерес среди зарубужных коллег.

Планируется, что будут проведены 125 сессий о науке, туризме, инвестициях, культуры и прочим темам.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Горьковское шоссе в Казани реконструировано на 68%
Лучшие спортсмены страны приедут в Казань на игры БРИКС
Татарстан отправил больше 6 тысяч приглашений на «KazanForum»
В Татарстане восстановят 2,5 тысяч га леса
Мобильный отряд из Татарстана принимает участие в ликвидации последствий паводка в Оренбуржье
Экипаж ДПС в Казани экстренно сопроводил татарстанцев в больницу
В России хотят завершить все льготные программы по ипотеке
Почти 10 лет без побед: «Рубин» вновь не забрал три очка в Самаре
Почти 10 лет без побед: «Рубин» вновь не забрал три очка в Самаре