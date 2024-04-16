Татарстан отправил больше 6 тысяч приглашений на «KazanForum»

Об этом рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Москве. По его словам, ожидается участие свыше 16 тысяч человек. За 15 лет площадка зарекомендовала себя крайне успешной для взаимодействия с исламскими государствами.

Пока подтверждено участие 54 стран. Форум пройдет 14-19 мая. Мероприятие, заявил Минниханов, вызывает большой интерес среди зарубужных коллег.

Планируется, что будут проведены 125 сессий о науке, туризме, инвестициях, культуры и прочим темам.