Татарстан перевыполнил план по ИЖС и наращивает темпы жилищного строительства

По данным Минстроя РТ, к середине мая 2025 года в республике уже выполнено 52% годового плана по вводу жилья. Всего с начала года застройщики сдали 1,69 млн кв. метров, при этом показатели по разным категориям существенно различаются.

Ключевые достижения:

Полностью выполнен план по индивидуальному жилью (10+ тыс. домов на 1,4 млн кв. м)

Социальная ипотека выполнена на 43% (6 из 35 запланированных МКД)

Коммерческий сегмент отстаёт (всего 11% от плана)

Особое внимание уделяется поддержке льготных категорий:

37 квартир приобретено для детей-сирот

13 молодых семей уже воспользовались субсидиями

27 сертификатов вручено многодетным семьям (5+ детей)

Эти показатели были озвучены министром Маратом Айзатуллиным на совещании под руководством Рустама Минниханова. Строительная отрасль республики активно участвует в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который входит в число 12 федеральных программ, реализуемых в Татарстане в 2025 году.