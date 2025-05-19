Татарстан перевыполнил план по ИЖС и наращивает темпы жилищного строительства

news_top_970_100
Республика
19 мая 2025  09:34

По данным Минстроя РТ, к середине мая 2025 года в республике уже выполнено 52% годового плана по вводу жилья. Всего с начала года застройщики сдали 1,69 млн кв. метров, при этом показатели по разным категориям существенно различаются.

Ключевые достижения:

  • Полностью выполнен план по индивидуальному жилью (10+ тыс. домов на 1,4 млн кв. м)
  • Социальная ипотека выполнена на 43% (6 из 35 запланированных МКД)
  • Коммерческий сегмент отстаёт (всего 11% от плана)

Особое внимание уделяется поддержке льготных категорий:

  •  37 квартир приобретено для детей-сирот
  •  13 молодых семей уже воспользовались субсидиями
  •  27 сертификатов вручено многодетным семьям (5+ детей)

Эти показатели были озвучены министром Маратом Айзатуллиным на совещании под руководством Рустама Минниханова. Строительная отрасль республики активно участвует в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который входит в число 12 федеральных программ, реализуемых в Татарстане в 2025 году.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан перевыполнил план по ИЖС и наращивает темпы жилищного строительства
Два человека погибли при пожаре в садоводческом товариществе под Казанью
«Сокол» проиграл лидеру группы
Сборная России U20 завоевала «Кубок Будущего»
19 мая в Татарстане ожидаются сильные дожди и грозы
Глава Татарстана подчеркнул роль Болгара как символа единства и прогресса
Гороскоп на неделю с 19 мая по 25 мая 2025 года
5 человек пострадали в ДТП за сутки в Казани