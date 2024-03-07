Татарстан первым в России примет новый спортивный проект по дзюдо

Федерация дзюдо даст старт «Российскому туру дзюдо» в Казани среди юниорок до 23 лет.

В соревнованиях примут участие девушки-спортсменки. Турнир будет приурочен к Международному женскому дню. Он пройдёт 13-16 марта в центре «Батыр».

Отличительная особенность турнира — смешанная система. Это дает дзюдоисткам возможность провести как можно больше схваток.

Идею проведения поддержал Рустам Минниханов. В федерации отметили, что Казань – один из самых развитых городов страны.

Юниорки поборются за призовой фонд в 6 млн рублей. Золотым медалистам вручат по 100 тысяч рублей.