Татарстан первым в России примет новый спортивный проект по дзюдо

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Спорт
7 марта 2024  18:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Федерация дзюдо даст старт «Российскому туру дзюдо» в Казани среди юниорок до 23 лет.

В соревнованиях примут участие девушки-спортсменки. Турнир будет приурочен к Международному женскому дню. Он пройдёт 13-16 марта в центре «Батыр». 

Отличительная особенность турнира — смешанная система. Это дает дзюдоисткам возможность провести как можно больше схваток.

Идею проведения поддержал Рустам Минниханов. В федерации отметили, что Казань – один из самых развитых городов страны.

Юниорки поборются за призовой фонд в 6 млн рублей. Золотым медалистам вручат по 100 тысяч рублей.

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