Татарстан планирует реструктуризировать госдолг в 20 млрд рублей за счет инвестпроектов

Татарстан собирается реструктуризировать государственный долг в 20 млрд рублей за счет инвестиционных проектов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что в республике активно и хорошо работают с теми кредитами, которые он получает из федерального бюджета. Все эти средства можно направить на те инвестпродукты, которые запускаются в Татарстане.

Все это должно позволить снизить долговую нагрузку с республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что ВРП может составить 103,8%, а сама экономика республики постепенно возвращается на допандемийный уровень.