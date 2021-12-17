 Татарстан планирует реструктуризировать госдолг в 20 млрд рублей за счет инвестпроектов
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Татарстан планирует реструктуризировать госдолг в 20 млрд рублей за счет инвестпроектов

Эти средства должны помочь уменьшить долговую нагрузку с региона.

Республика
17 декабря 2021  11:04

Татарстан собирается реструктуризировать государственный долг в 20 млрд рублей за счет инвестиционных проектов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что в республике активно и хорошо работают с теми кредитами, которые он получает из федерального бюджета. Все эти средства можно направить на те инвестпродукты, которые запускаются в Татарстане.

Все это должно позволить снизить долговую нагрузку с республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что ВРП может составить 103,8%, а сама экономика республики постепенно возвращается на допандемийный уровень.

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