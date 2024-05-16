Татарстан поделился опытом оздоровления водных ресурсов на форуме с Грецией, Финляндией и Кригизией

Татарстан представил опыт оздоровления водных объектов в Кронштадте на Международном форуме «День Балтийского моря». Мероприятие объединило специалистов и представителей властей Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Финляндии, Греции и Мьянмы.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков рассказал, что с 2014 года проведено около 100 мероприятий по строительству или модернизации муниципальных очистных сооружений. С 2021 года началась реконструкция биологических очистных сооружений Казани в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Реконструкция завершится в этом году, что позволит снизить долю загрязненных сточных вод в реку Волгу.

Татарстан также реализует пилотный проект по рекультивации иловых полей, связанный с реконструкцией очистных сооружений. Иловые поля Татарстана накопили почти 4 миллиона кубометров осадков на площади 100 гектаров. Рекультивация начата с 2019 года и выполнена почти на 67%.