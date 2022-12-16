​Татарстан получил 7-летнюю отсрочку по уплате долга перед федеральным бюджетом

Российские власти дали Татарстану 7-летнюю отсрочку по уплате кредитов из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован опубликован на сайте Правительства РТ.

Согласно пояснительной записке, долг в почти 390 млн рублей, который должен был быть погашен в этом году, переносится на 2029.

Ранее «КВ» сообщали, что Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценил темп социально-экономического развития в Татарстане. По словам Антона Силуанова, республика располагается в топ-3 по социально-экономическому положению, инвестиционному климату и качеству жизни по регионам страны.