 ​Татарстан получил 7-летнюю отсрочку по уплате долга перед федеральным бюджетом
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​Татарстан получил 7-летнюю отсрочку по уплате долга перед федеральным бюджетом

Задолженность составляет почти 390 млн рублей.

Республика
16 декабря 2022  16:10
Автор:
Эдуард Салихов

Российские власти дали Татарстану 7-летнюю отсрочку по уплате кредитов из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован опубликован на сайте Правительства РТ.

Согласно пояснительной записке, долг в почти 390 млн рублей, который должен был быть погашен в этом году, переносится на 2029.

Ранее «КВ» сообщали, что Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценил темп социально-экономического развития в Татарстане. По словам Антона Силуанова, республика располагается в топ-3 по социально-экономическому положению, инвестиционному климату и качеству жизни по регионам страны.

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