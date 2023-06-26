Татарстан получит еще 48,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников

В этом году Татарстан получит дополнительно 48,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Наибольшую сумму выделят Москве, а наименьшую — Чукотскому автономному округу. Общий объем дополнительных средств, направленных Правительством РФ на лекарства для льготников, составит 1,5 млрд рублей. Это позволит обеспечить нуждающихся людей дополнительными лекарственными препаратами.

Ранее «КВ» сообщали, что некоторые категории россиян могут получить бесплатные лекарства или скидку на них. О том, кто может на них претендовать и что для этого нужно сделать, – в нашем материале.