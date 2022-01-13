Татарстан потерял за год 30 млрд рублей из-за отмены льгот на высоковязкую нефть

Бюджет Татарстана потерял за год 30 млрд рублей из-за отмены льгот на высоковязкую нефть. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов.

«Обидно, что в прошлом году мы потеряли порядка 30 млрд рублей из-за того, что высоковязкую нефть приравняли к обычной», — отметил Президент.

Он добавил, что нефть добывается тепловым методом, «а налоги платим, как будто добываем обычную нефть».

«Нас не услышали, бюджет Татарстана потерял налог на прибыль, а нефтяная компания потеряла инвестиционную составляющую. Но мы понимаем, что федеральный бюджет тоже ищет доходы», — отметил Минниханов.

По словам Президента, ВРП Татарстана по итогам 2021 года вырос в 3,2 раза по сравнению с 12-летней давностью. Однако при этом доходы региона увеличились только в 2,4 раза.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что индекс ВРП по итогам 2021 года мог составить 103,8%. Валовый региональный продукт мог быть 3,2 млрд рублей, а объем производства РТ достигнуть 3,7 трлн рублей.