Татарстан познакомит гостей выставки на ВДНХ в Москве с предстоящими играми БРИКС

День национальных приоритетов пройдёт сегодня, 25 апреля, на ВДНХ в Москве. Он будет посвящён развитию спортивной жизни.

Стенд Татарстана организует промо-активности, сообщили в региональном минспорта.

Гостей выставки познакомят с контентом про Игры БРИКС, которые пройдут этим летом в Казани. На медиаповерхностях покажут маскота игр – Леопарда Бриксика.

Столица Татарстана в очередной раз соберёт звёзд мирового спорта. В общей сложности, заявлены 4,5 тысяч спортсменов по 20 видам состязаний. Кроме активной части, ожидается, что во время игр в Казани состоятся сессии с участием спортсменов, интерактивные шоу и культурная программа.