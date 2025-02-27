Татарстан предложил обязательную практику для студентов-педагогов

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Республика
27 февраля 2025  16:01

В Татарстане обсуждают введение обязательной отработки для выпускников педагогических вузов, обучавшихся на бюджетной основе. Инициатива была озвучена на всероссийской конференции «Учи.ру» и связана с острой проблемой нехватки кадров в школах республики.

Замруководителя департамента надзора и контроля в сфере образования Татарстана Светлана Захарова отметила, что лишь 10% выпускников педагогических вузов идут работать по специальности, объясняя это низкой заработной платой.

Для решения проблемы, помимо обязательной отработки, предложены меры по поддержке молодых педагогов, такие как грантовая поддержка и льготы при зачислении детей педагогов в образовательные учреждения.

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