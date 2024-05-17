Татарстан представил автомобиль «Атом» на выставке в Харбине

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Россия/Мир
17 мая 2024  12:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Особая экономическая зона «Алабуга» и электромобиль «Атом» стали ключевыми экспонатами на выставке Татарстана в Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян. Здесь проходят VIII Российско-китайская ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Об этом информирует пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Республиканскую делегацию возглавляет вице-премьер и полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. В Харбине запланировано множество двусторонних встреч на ближайшие два дня.

Татарстан представляет не только свои экономические и инвестиционные возможности, но и готовится к проведению II международного форума «Россия — Китай», который состоится с 13 по 15 ноября в Казани.

В этом году столица Татарстана вновь примет участников мероприятия, где российские регионы и китайские провинции обсудят развитие сотрудничества. В церемонии открытия VIII Российско-китайской ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству принял участие Президент РФ Владимир Путин, находящийся в Китае с государственным визитом. В своем приветственном выступлении он пообещал предоставление льгот китайским инвесторам.

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