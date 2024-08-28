Татарстан приглашает руководителей региональных СМИ России на юбилейный форум

С 28 по 30 августа в Казани состоится юбилейный X Всероссийский форум национальных СМИ. Ожидается, что на мероприятии соберутся руководители ведущих региональных, областных и районных изданий, телерадиокомпаний и информационных агентств со всех уголков страны.

По информации Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, в этом году участники форума смогут стать частью мероприятий, приуроченных к Дню Республики Татарстан.

Форум станет важной площадкой для обсуждения новых успешных практик в сфере реализации государственной национальной политики, а также для обсуждения роли медиакоммуникаций в сохранении культурного наследия, традиций и языков народов, проживающих на территории России. Основное внимание будет уделяться созданию позитивной информационной среды для развития гармоничных отношений между представителями различных национальностей и религий.

В программе форума запланированы семинары по журналистскому мастерству, экскурсии и пленарное заседание в современном IT-парке имени Башира Рамеева.

Среди подтвержденных участников - представители медиа из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карачаево-Черкесской Республики, а также из Кемеровской, Кировской, Красноярского краев, Ленинградской области, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Пермского краев, Самарской, Северной Осетии – Алании, Свердловской, Тюменской, Удмуртии, Ульяновской областей, Чечни, Челябинской области, Чувашии, Чукотского автономного округа, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа и многих других субъектов России.

Этот форум, который раньше назывался «Конгресс региональных и национальных СМИ», впервые прошел в 2005 году и собрал 150 делегатов из 40 российских регионов и стран СНГ. Итогом мероприятия стало обращение в Госдуму, чьи рекомендации послужили основой для изменений в законодательстве в области массмедиа.

С 2014 года форум проводился в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в РТ».