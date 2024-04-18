Татарстан признали лучшим спортивным регионом

Премия «Спортивный Бизнес Конгресс» наградила своих лауреатов в Москве. В числе номинантов оказался и Татарстан.

На торжественной церемонии награду вручили министру спорта РТ Владимиру Леонову. Республика Татарстан была признана спортивным регионом года, а казанский парк «Урам» удостоился премии в категории спортивного бизнеса и управления.

В свою очередь, республиканский руководитель сказал, что Татарстан ждёт у себя гостей и радушно встретит всех. Также он отметил, что Россия — великая спортивная держава.