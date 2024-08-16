Татарстан признан лидером в области трансплантации органов

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Республика
16 августа 2024  19:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Казани стартовали Всероссийские трансплантационные игры, в которых принимают участие люди после пересадки органов, доноры и пациенты на диализе.

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье высоко оценил достижения Татарстана в области трансплантации органов. На открытии третьих Всероссийских трансплантационных игр в Казани он отметил, что республика занимает передовые позиции в этой сфере.

Академик также отметил, что таких результатов невозможно было бы добиться без поддержки руководства республики.

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