Татарстан признан лидером в области трансплантации органов

Сегодня в Казани стартовали Всероссийские трансплантационные игры, в которых принимают участие люди после пересадки органов, доноры и пациенты на диализе.

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье высоко оценил достижения Татарстана в области трансплантации органов. На открытии третьих Всероссийских трансплантационных игр в Казани он отметил, что республика занимает передовые позиции в этой сфере.

Академик также отметил, что таких результатов невозможно было бы добиться без поддержки руководства республики.