Татарстан признан лучшим регионом по благоустройству дворов в России

Республика Татарстан стала победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов».

В борьбе за победу в номинации «Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов» Татарстану пришлось соревноваться с Владимирской, Тамбовской, Ярославской областями и Алтайским краем.

Помимо победы в номинации «Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов», Татарстан также стал лауреатом в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"», уступив первенство Московской области.

Масштабная программа благоустройства дворов Татарстана, запущенная в 2019 году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова, уже охватила множество дворов, и к ее завершению планируется благоустроить около 7 тысяч дворов.