Татарстан рассматривает возможность создания промышленной зоны в Египте

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Республика
14 марта 2025  09:15

Татарстан изучает возможность участия в создании промышленной зоны в Египте, расположенной недалеко от Суэцкого канала. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер в интервью РБК Татарстан.  

«Ведется активный диалог с Министерством промышленности и торговли РФ. Земельный участок под российскую промышленную зону уже выделен, и договор о его передаче недавно был ратифицирован. Однако окончательное решение об участии Татарстана пока не принято, вопрос находится в стадии обсуждения», — пояснил Лернер.  

Он также отметил, что республика активно развивает торгово-экономические связи с мусульманскими странами. Создание промышленных площадок за рубежом является важным направлением, и Татарстан уже имеет успешный опыт в этой сфере.  

Например, в Узбекистане уже функционируют две промышленные площадки, управляемые технополисом «Химград», и еще две находятся в стадии строительства. Аналогичный проект реализуется в Азербайджане, а в перспективе промзона может появиться и в Таджикистане.  

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