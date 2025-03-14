Татарстан рассматривает возможность создания промышленной зоны в Египте

Татарстан изучает возможность участия в создании промышленной зоны в Египте, расположенной недалеко от Суэцкого канала. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер в интервью РБК Татарстан.

«Ведется активный диалог с Министерством промышленности и торговли РФ. Земельный участок под российскую промышленную зону уже выделен, и договор о его передаче недавно был ратифицирован. Однако окончательное решение об участии Татарстана пока не принято, вопрос находится в стадии обсуждения», — пояснил Лернер.

Он также отметил, что республика активно развивает торгово-экономические связи с мусульманскими странами. Создание промышленных площадок за рубежом является важным направлением, и Татарстан уже имеет успешный опыт в этой сфере.

Например, в Узбекистане уже функционируют две промышленные площадки, управляемые технополисом «Химград», и еще две находятся в стадии строительства. Аналогичный проект реализуется в Азербайджане, а в перспективе промзона может появиться и в Таджикистане.