Татарстан соберет новый именной батальон из контрактников

Новый батальон, состоящий из татарстанцев, получит название «Батыр», сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.

«Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года», - объяснил Рустам Сафиуллин.

Батальон будет состоять из татарстанцев, а также тех, кто оформит контракт в военкоматах РТ. Перед отправкой в зону СВО бойцы пройдут боевое слаживание на полигонах Самарской области.

«Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от Правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением», - прокомментировал Рустам Сафиуллин.