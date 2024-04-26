Татарстан соберет новый именной батальон из контрактников

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Республика
26 апреля 2024  16:01
Автор:
Владислав Косолапкин

Новый батальон, состоящий из татарстанцев, получит название «Батыр», сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.

«Формирование нового именного мотострелкового батальона будет проходить с мая по июнь этого года», - объяснил Рустам Сафиуллин.

Батальон будет состоять из татарстанцев, а также тех, кто оформит контракт в военкоматах РТ. Перед отправкой в зону СВО бойцы пройдут боевое слаживание на полигонах Самарской области.

«Всем, кто попадет в батальон, выплатят 360 тысяч рублей от Правительства республики и 195 тысяч от Министерства обороны. Также правительство Татарстана поможет в доукомплектовании бойцов обмундированием и всем необходимым снаряжением», - прокомментировал Рустам Сафиуллин.

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