Татарстан собрал 276 тонн электронных отходов

За два года работы программы «Школа утилизации: электроника» в Татарстане собрано 276 тонн отходов электрооборудования. Это результат совместных усилий организаций и жителей республики, которые активно участвуют в экологической инициативе. Чтобы сдать старую технику, достаточно оставить заявку на официальном сайте Программы и заполнить форму «Регистрация участника».

Принимаются компьютерная и офисная техника, бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники), электроинструменты, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, картриджи (не более 10% объема сдаваемой техники).

Однако отмечается, что программа не принимает батарейки, оборудование со знаком радиации и лампы.

Республика Татарстан занимает лидирующее место среди регионов-участников по количеству регистраций от бюджетных организаций. С начала запуска программы в Татарстане поступило 1773 заявки от организаций.

Утилизация электронных отходов - важный шаг для сохранения окружающей среды. Программа «Школа утилизации: электроника» показывает, что с помощью совместных усилий мы можем сделать мир чище и безопаснее.